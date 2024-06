Ballottaggio a Monserrato: affluenza in calo, alle urne il 47,1%

Cala di quasi 10 punti l'affluenza al secondo turno per la scelta del sindaco di Monserrato. Secondo il dato ufficiale pubblicato sul portale Eligendo del ministero dell'Interno, per il ballottaggio, infatti, si è recato al voto il 47,1% degli aventi diritto rispetto al 56,5% del primo turno.

I seggi si sono chiusi alle 15 e ora è in corso lo scrutinio.

La sfida è tra il sindaco uscente Tomaso Locci per il centrodestra e Valentina Picciau per il campo largo.

Al primo turno di due settimane fa Locci, sostenuto da tre liste - Monserrato Libera, Monserrato Futura, Monserrato Metropolitana - aveva ottenuto il 40,2% delle preferenze.

Valentina Picciau, sostenuta da Movimento 5 Stelle, Progressisti-La Svolta, Pauli Monserrato, Uniti per Monserrato si era fermata al 21,5%.



