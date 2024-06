Vela: tutto pronto a Porto Cervo per la Grand Soleil Cup

Prende il via oggi la Grand Soleil Cup, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda insieme al Cantiere del Pardo.

L'evento, che torna in Costa Smeralda dopo l'ultima volta nel 2007, è dedicato agli armatori Grand Soleil che si ritrovano a Porto Cervo per un weekend all'insegna dell'amichevole veleggiata in mare e degli esclusivi eventi sociali una volta rientrati a terra.

Il programma prevede che la flotta dei quasi 40 Grand Soleil partecipanti navighi sabato 22 e domenica 23 giugno, nello scenario unico dell'Arcipelago di La Maddalena. Tra gli iscritti alla 22/a edizione dell'evento spiccano i Grand Soleil 72 Pantarei 2 e Shanti, le nuove ammiraglie del Cantiere del Pardo.

Il Grand Soleil 80, Essentia è l'imbarcazione più imponente della flotta con i suoi circa 26 metri di lunghezza.

Ancora, sono presenti modelli che hanno fatto la storia del Cantiere del Pardo come i Grand Soleil 42 Gilda e Tobalù del Mar disegnati da German Frers o Bucentaure 2 disegnato dallo studio Judel/Vrolijk. Tra gli iscritti figurano inoltre i Grand Soleil 40 e 44, rispettivamente Fra' Paolele, Yankee R e Lazy Dog, disegnati da Matteo Polli e Nauta Design.

La maggior parte della flotta proviene da varie regioni italiani ma ci sono alcuni partecipanti provenienti dalla Spagna, Francia, Principato di Monaco e persino da Porto Rico.

Il Grand Soleil 44, Lazy Dog, dell'armatore Sergio Sagramoso batte infatti bandiera portoricana. Tra i presenti anche due rappresentanti della tradizionalmente nutrita flotta adriatica: il GS 44 Athirat da Trieste e il GS 43 Seawolf da Rimini.





