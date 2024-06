Sardegna regina del mare,Cinque Vele di Legambiente a 7 località

Sardegna capitale delle acque cristalline e delle bellezze paesaggistiche con la massima attenzione alla sostenibilità e alla tutela della biodiversità.

È la regione in Italia con più località balneari premiate dalle Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano a Roma in occasione della presentazione della guida "Il Mare più bello 2024", curata dall'associazione ambientalista e dal Tci.

Ben sette i comuni che hanno ottenuto i riconoscimenti green.

Baunei è al terzo posto in Italia dietro Pollica, Acciaroli e Pioppi e Nardò. Quarto posto per Domus De Maria con il litorale di Chia. Ma ci sono anche Cabras, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro, Posada e Bosa.

I dati raccolti da Legambiente valutano le caratteristiche ambientali e la qualità dell'ospitalità su ciascuna località costiera e vengono integrati dalle valutazioni espresse dai circoli locali e dai comitati regionali dell'associazione. I parametri presi in considerazione sono divisi in due categorie principali: qualità ambientale e qualità dei servizi ricettivi.

Gli indicatori analizzati valutano uso del suolo, degrado del paesaggio, biodiversità, attività turistiche, stato delle aree costiere. E ancora mobilità, acqua e depurazione, energia, rifiuti, iniziative per la sostenibilità, sicurezza alimentare e produzioni tipiche di qualità, mare e spiagge, struttura sociale e sanitaria.



