Monty Alexander e Phil Lassiter all'European Jazz Expo

Svelati i nomi dei primi artisti dell'European Jazz Expo, dal 4 al 6 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari: il pianista di fama mondiale Monty Alexander, il trombettista americano vincitore di 11 Grammy Award Phil Lassiter, la pluripremiata sassofonista inglese Nubya Garcia e lo straordinario talento vocale del newyorchese José James.

Una formula trasversale di appuntamenti di altissimo profilo che intende consolidare il legame tra il principale teatro della città e il suoo pubblico, grazie a un parterre di band e di artisti in arrivo da tutto il mondo. Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, un mix potente di stili musicali che variano dal jazz tradizionale al contemporary, dalla world music al funky, faranno del Teatro Massimo l'epicentro di una tre giorni da godere negli spazi delle sale M1, M2, nel foyer e nella terrazza.

Tra le novità, anche i set a partire dalle ore 21 sul palcoscenico dell'InOut Music Club da raggiungere con navetta dedicata, una formula originale pensata per venire incontro a chi ama vivere la musica dal vivo in spazi suggestivi anche a sera inoltrata.

Per quanto riguarda i biglietti, a parte la consueta vendita dei ticket giornalieri, quest'anno si è scelta un'unica classe di prezzo con prevendita degli abbonamenti a 60 euro e posto numerato per tutti i concerti in Sala M1. L'accesso ai concerti in sala M2, compresi nell'abbonamento, sarà previsto fino ad esaurimento dei posti. Gli spettacoli organizzati all'InOut Music Club richiedono invece un biglietto separato.



