Al Caffè d'arte di Villa Fanny si celebra il solstizio d'estate

Villa Fanny a Cagliari apre il suo Caffè d'arte nel giardino interno dell'hotel. In programma un cartellone di eventi culturali aperti alla città sotto la direzione artistica di Cristina Muntoni, studiosa di antropologia concettuale, direttrice dell'Accademia di arteterapia di Cagliari dove è docente di medicina narrativa.

"Natura, arte, letteratura e scienza si fondono in un connubio magico dedicato alla sorpresa, alla scoperta e alla riflessione - racconta all'ANSA Muntoni, che cura la rassegna in collaborazione con Lucina Cellino e l'Accademia da lei diretta - L'intento è far interagire i partecipanti attraverso una serie di esperienze coinvolgenti".

Appuntamento clou il 23 giugno alle 19.30 in occasione della notte di San Giovanni. Una festività che corrisponde al solstizio d'estate celebrato fin dall'antichità con l'accensione di grandi fuochi e la preparazione dell'acqua fiorita con le erbe e i fiori dalle proprietà benefiche. Una sua rievocazione sarà riproposta nel giardino di Villa Fanny.

A raccontare e illustrare i significati simbolici delle piante usate e del Solstizio nelle tradizioni popolari, sarà la stessa Cristina Muntoni. Le maestre yoga di Urban Asana Studio Simona Angotzi e Roberta Dedoni guideranno poi una pratica corporea per il benessere che si conclude con un rilassante "bagno sonoro", un' esperienza immersiva attraverso i suoni prodotti dalle campane tibetane e strumenti ancestrali curato dalla sound healer Juliana che reciterà un mantra di protezione.

"Il bagno sonoro è una tecnica di meditazione e di rilassamento guidato che agevola uno stato di profondo rilassamento attraverso il potere benefico delle vibrazioni sonore", spiega ancora Cristina Muntoni. La serata si concluderà con un buffet a tema curato dallo chef dell'hotel.



