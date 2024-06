Il 7/o Filming Sardegna tra donne e parità genere

"Donne, parità di genere e ambiente queste le tematiche più importanti di questa edizione, tematiche forti da sostenere soprattutto la situazione femminile che deve fare ancora molta strada". Così stamani a Cagliari, nella Sala Anfiteatro della Regione Sardegna, Ambra Angiolini madrina della 7/a edizione del Filming Italy Sardegna Festival diretto da Tiziana Rocca, in programma dal 20 al 23 giugno al Forte Village di Santa Margherita di Pula. Un parterre davvero ricchissimo, presenti: Paz Vega, presidente della Giuria, Francesco Cuccureddu, Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e Lorenzo Giannuzzi, Ceo del Forte Village.

E ancora alla Regione Sardegna: Caterina Guzzanti, Silvio Orlando, Salvatore Esposito, Ludovica Martino, Margherita Mazzucco, Giampaolo Morelli, Diana Del Bufalo, Dolph Lundgren, Brie Larson, Colman Domingo, Ioan Gruffudd, Alexandra Daddario, Bo Derek, Nell Tiger Free, Carla Gugino e John David Washington.

"È un piacere e un onore ospitare nella nostra Sardegna personaggi tanto noti che invito, a margine delle iniziative del Festival, di scoprire la nostra cultura e le nostre tradizioni del tutto originale e uniche", ha detto l'assessore Cuccureddu.

Ci scherza su Silvio Orlando: "Stare fra tanti supereroi mi commuove - dice rivolto al parterre di ospiti -. E poi come non dimenticare che l'ultima volta che sono stato in Sardegna ero in carcere", il riferimento è ad Ariaferma, film del 2021 diretto da Leonardo Di Costanzo e ambientato appunto in un carcere.





