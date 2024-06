Geoparco e Comune Iglesias insieme per 100 anni di Porto Flavia

E' stata siglata oggi la convenzione tra il Comune di Iglesias e il Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per i festeggiamenti del centenario di Porto Flavia, iconica struttura portuale unica al mondo, progettata nel 1924 dall'ing. Cesare Vecelli per caricare il minerale direttamente sulle navi nelle vicinanze della miniera di Masua.

L'atto è stato firmato dal sindaco Mauro Usai e dalla commissaria straordinario del Consorzio Elisabetta Anna Castelli. La convenzione, di durata biennale, prevede l'organizzazione di un programma di attività per celebrare la ricorrenza ed avvicinare il pubblico alla grande storia mineraria che ha caratterizzato l'iglesiente nei secoli scorsi, promuovendo altresì lo sviluppo turistico e culturale del territorio, la ricerca e l'innovazione, il coinvolgimento della comunità scientifica e locale, mettendo in rete il brand del centenario.

Per il sindaco Usai, l'accordo consentirà di "programmare al meglio tutte le iniziative che abbiamo proposto per festeggiare il centenario di Porto Flavia, struttura unica al mondo che merita la più ampia valorizzazione e promozione in chiave turistica, storica e culturale, fungendo altresì da volano per tutto il territorio iglesiente".

Una iniziativa da esportare. "La convenzione per i 100 anni di Porto Flavia rappresenta un modello che intendiamo riproporre ed estendere in altri siti", annuncia la commissaria Castelli.





