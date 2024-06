Conad annuncia 75 licenziamenti nello store Marconi a Cagliari

Altre settantacinque famiglie sull'orlo del baratro, a un passo dal licenziamento e senza alcuna prospettiva di ricollocazione: succede alle lavoratrici e ai lavoratori del negozio Spazio Conad Marconi di Cagliari, per i quali l'azienda ha annunciato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo.

La comunicazione è arrivata ieri nel corso di un incontro fra i responsabili Conad e i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs: "Ci hanno raffigurato un quadro economicamente insostenibile - spiegano i segretari regionali Nella Milazzo, Giuseppe Atzori e Cristiano Ardau - In sostanza, ci hanno detto che il supermercato, rimasto l'unica attività aperta nel centro commerciale, non attira più clienti, e che il fatturato si è ridotto al punto che l'attività è diventata diseconomica".

Tutto ciò accade, chiariscono le sigle, "nonostante un approccio sindacale propositivo, con ipotesi di ricollocazione in altri negozi Conad ed esodi incentivati che hanno già permesso l'assorbimento di ben 112 esuberi a fronte dei 187 dipendenti originari". Da qui la richiesta urgente di un incontro a Regione, Comune e Prefettura per evitare che si compia quello che i sindacati definiscono un vero e proprio dramma sociale: "Le ripercussioni sarebbero enormi - sottolineano Milazzo, Atzori e Ardau - stiamo parlando di settantacinque famiglie, la maggior parte monoreddito, che se dovesse compiersi la procedura di licenziamento collettivo si ritroverebbero da un giorno all'altro senza nulla, nemmeno una prospettiva".



