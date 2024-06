Basket: la guardia Brian Fobbs firma con la Dinamo Sassari

È Brian Fobbs la guardia scelta dalla Dinamo Banco di Sardegna Sassari per completare il quintetto titolare per la nuova stagione. Il giocatore statunitense, 26 anni, 196 cm di altezza per 100 kg di peso, nell'ultima stagione ha giocato a Bonn, in Germania, partecipando anche alla Basketball Champions League.

Fobbs è una guardia mancina con grandi qualità atletiche e dinamiche, forte nell'uno contro uno, e costante nel tiro da 3 punti (39% nell'ultima Bundesliga).

"Brian è un eccellente professionista, è super motivato nel riuscire a fare uno step ulteriore per la sua carriera. Ha giocato in un'ottima squadra come Bonn, ha sempre fatto passi in avanti, è una guardia molto fisica con attitudine anche difensiva, il suo atletismo sarà fondamentale nel roster che abbiamo pensato", dichiara il general manager della Dinamo, Federico Pasquini.

"Abbiamo subito guardato a lui per le sue caratteristiche fisiche, per affiancarlo a Bibbins e per dare modo alla squadra di avere anche qualità atletiche - sottolinea il coach dei sassaresi, Nenad Markovic - È un eccellente difensore, grande pressione sulla palla, ha capacità di tirare e di attaccare il ferro. Può migliorare molto, ha margini importanti, se lo farà durante la stagione anche la squadra crescerà con lui".

Con l'arrivo di Fobbs, che si aggiunge al ritorno a Sassari del play 18enne Stefano Trucchetti, cresciuto proprio nel minibasket Dinamo, il roster biancoblu è quasi al completo: manca solo un lungo che funga da cambio per il pivot titolare Halilovic. Con la compagine rifondata dopo una stagione deludente, la Dinamo proverà anche a riagganciare la Basketball Champions League, per la quale è stata ammessa fra le 24 squadre che parteciperanno alla fase preliminare.



