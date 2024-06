Al nobel Parisi il Premio Stintino per divulgazione scientifica

Il Premio Stintino per la divulgazione scientifica sarà assegnato quest'anno a Giorgio Parisi, nobel per la fisica nel 2021. La cerimonia di premiazione della settima edizione del premio stintinese, patrocinato dalla Regione Sardegna, si svolgerà sabato 22 giugno alle 18.30 al Museo della Tonnara di Stintino. A consegnare il riconoscimento al nobel Parisi sarà Piero Cappuccinelli, professore emerito dell'Università di Sassari, accademico dei Lincei e presidente del comitato scientifico.

Il premio, ideato dal Comune di Stintino e dal Centro studi sulla civiltà del mare e per la valorizzazione del Golfo e del Parco dell'Asinara in partnership con l'Università di Sassari e con il contributo della Fondazione Sardegna e del Banco di Sardegna, è stato assegnato negli anni scorsi alla trasmissione televisiva di Videolina "40° Parallelo", al Museo Egizio e al suo direttore Christian Greco, al fisico Guido Tonelli, all'infettivologo Massimo Galli, alla presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Maria Chiara Carrozza, e alla senatrice a vita e accademica dei Lincei, Elena Cattaneo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA