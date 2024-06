Docenti dei trasporti studiano il futuro tra IA e tutela ambientale

Inquinamento, ecologia, sostenibilità, mobilità e logistica. Sono alcuni dei temi trattati in occasione del 26° seminario scientifico della Società italiana docenti di trasporti che si è tenuto nei giorni scorsi a Villasimius e ha visto la partecipazione di oltre 130 persone fra professori, ricercatori, assegnisti, dottorandi e borsisti provenienti da tutte le università italiane.

Tema centrale del seminario "Il futuro sostenibile della mobilità: le politiche, le applicazioni, i comportamenti degli utenti, le innovazioni". I lavori, aperti dal rettore dell'Università di Cagliari Francesco Mola e proseguiti con il presidente della Sidt Stefano Carrese di UniRoma3 e il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì, si sono articolati in 18 sessioni. Diversi i focus: dalla sostenibilità dei sistemi di trasporto, con particolare riferimento ai processi di elettrificazione, ai nuovi carburanti e alla riduzione delle emissioni, dall'analisi della domanda fino ad arrivare alla sicurezza nei trasporti e alla logistica.

Riflettori puntati anche sulle nuove tecnologie e l'innovazione con sedute specifiche sul MaaS Mobility as a Service, il nuovo paradigma di gestione della mobilità urbana, sull'uso dei droni sia per il trasporto merci che per quello passeggeri e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nellaa gestione dei dati. I dottorandi dell'ultimo anno hanno potuto presentare i loro lavori confrontandosi con gli specialisti del settore.

Tra i tanti ospiti intervenuti, Antonio Musso della Grendi Trasporti Marittimi, che ha presentato il percorso di innovazione che l'azienda ha intrapreso nel settore del trasporto merci, Elisabetta Cherchi, laureata a Cagliari e docente all'Università di Newcastle, che ha parlato degli sviluppi futuri della ricerca nel settore dei modelli comportamentali nelle scelte di viaggio, ed Ennio Cascetta, docente alla Universitas Mercatorum, con una relazione sul nuovo ruolo delle autostrade nella rivoluzione della mobilità sostenibile.



