A Porto Torres apre il checkpoint per la sicurezza portuale

Lo scalo marittimo di Porto Torres ha il suo check point per i controlli di sicurezza.

Il nuovo spazio, realizzato dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, sorge nel molo di Ponente e funzionerà anche come terminal passeggeri, dove i viaggiatori potranno trovare un punto di ristoro e accoglienza nell'attesa dell'imbarco.

Quello realizzato a Porto Torres è il primo dei nuovi check point di security previsti, per alcuni dei porti di competenza, dall'Adsp del mare di Sardegna.

L'opera, un fabbricato di circa 300 mq, è stata realizzata alla radice del molo di Ponente dalla società Icort srl per un importo di circa 850 mila euro.

L'edificio è composto da una piccola sala d'attesa dotata di servizi igienici e di un'area controlli, dove, oltre alle apparecchiature di servizio, sono presenti anche due uffici del personale della sicurezza portuale.

Seguendo le tecniche della bioedilizia, l'edificio è stato realizzato interamente con pannelli in legno, facciate rivestite con doghe in zinco-titanio e predisposizione per l'impianto fotovoltaico.

L'Adsp ha realizzato anche dei servizi igienici nei piazzali di imbarco del molo di Ponente 1, mentre per la banchina di Ponente 2, gli stessi saranno disponibili a fine mese.

Tra qualche settimana saranno ultimati ed entreranno in funzione che i check point nel porto di Cagliari, al molo Sant'Agostino, e in quello di Arbatax.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA