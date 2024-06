Sopralluoghi nei cantieri Anas,riaperture su 131 e Sassari-Olbia

Sono i cantieri della strada statale 131 Carlo Felice e della Sassari-Olbia le principali mete dei sopralluoghi del nuovo assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu (Avs) per verificare lo stato dei lavori, accompagnato dai responsabili e tecnici dell'Anas.

"Un nuovo inizio nelle relazioni tra Regione Sardegna e Anas, fatte di collaborazioni e soprattutto di programmazione, una programmazione per evitare il più possibile i disagi e verificare esattamente l'andamento dei cantieri", ha spiegato l'assessore ai giornalisti nella prima tappa al nord, sul cantiere della galleria Chighizzu, sulla 131, che riaprirà al traffico il 29 giugno, è l'annuncio di questa mattina. Poi l'arteria che a regime consentirà di arrivare da Sassari a Olbia in tempi drasticamente ridotti e in sicurezza.

Le tappe dei sopralluoghi toccano prima i lotti due e quattro, quest'ultimo in particolare quello più complesso e allo stesso tempo nevralgico per la percorrenza. "Il primo tratto - spiega l'assessore Piu -, quello sino al Rio Mannu, sarà aperto entro la fine di luglio. Mentre per quanto riguarda il ponte, le prove di carico e la fine del lotto della quattro corsie, ci siamo dati una programmazione che finirà entro il 31 dicembre del 2024".

Non solo: entro fine luglio dovrebbero anche essere consegnati i lavori del lotto due tra Ardara e Ozieri "per l'intero tratto che manca, di circa due chilometri", sottolinea Piu.

Un annuncio anche per quanto riguarda il ponte Diana, sul Coghinas, che interessa i comuni di Berchidda e Oschiri, qui la riapertura è prevista per il 15 luglio prossimo, dopo due anni di "disagi importanti", sottolineano i sindaci. Il tour proseguirà con visite ai cantieri critici di Bonorva, Paulilatino e Nuraminis della Carlo Felice e terminerà nel sud dell'Isola con un sopralluogo nei cantieri della statale 195.





