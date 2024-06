Arriva l'anticiclone africano, picchi di 40 gradi in Sardegna

Un anticiclone africano sta per conquistare la quasi totalità dell'Italia facendo schizzare le temperature fin quasi 10 gradi sopra la media del periodo.

In Sardegna - secondo le previsioni del sito IlMeteo.it - l'escalation del caldo sarà inizialmente graduale fino a martedì con valori massimi attorno 34/35 gradi. Da mercoledì e fino a venerdì 21 ci sarà un'ulteriore intensificazione del calore. Le giornate più roventi sembrano essere quelle di giovedì 20 e venerdì 21 quando nell'Isola - come anche in Sicilia e altre regioni del Sud - i valori massimi toccheranno punte di 40 gradi.

Per quanto riguarda la durata di questa esplosione africana sembrerebbe - secondo le previsioni degli esperti - che già nel weekend del 22-23 giugno l'anticiclone possa iniziare a perdere di potenza con un generale abbassamento delle temperature su tutte le regioni.

La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta per la giornata di martedì e fino a giovedì: si prevedono temperature massime molto elevate, localmente superiori ai 40. Martedì i picchi massimi riguarderanno principalmente i settori occidentali, mentre mercoledì e giovedì anche il resto dell’isola. Le temperature minime prossime o localmente superiori ai 25 gradi.

E scatta anche l'allerta incendi. La giornata di oggi, lunedì 17 giugno, è caratterizzata dal pericolo di incendio "medio" che interesserà anche la zona di Cagliari.

