Con Delta Hotels by Marriott Olbia punta a destagionalizzare

Punta a diventare il simbolo di un turismo che punta alla destagionalizzazione: il marchio alberghiero Marriott Bonvoy ha aperto a Olbia una nuova struttura, il Delta Hotels. Le porte della reception si sono aperte il 7 maggio e così resteranno fino all'1 gennaio del 2025, per sottolineare la volontà della proprietà di allungare la stagione e investire sulla città gallurese.

Questa mattina l'hotel è stato presentato ufficialemte ai giornalisti da Maurizio De Pascale, proprietario con Proma Srl, presidenti il vice presidente della Regione Giuseppe Meloni, la vice sindaca di Olbia Sabrina Serra e il presidente di Federalberghi Paolo Manca. Il nuovo Delta Hotels by Marriott, con le sue 124 stanze tra cui otto suite, è parte del portafoglio di Marriott Bonvoy, che con oltre 30 marchi continua ad espandere la sua presenza globale.

"Lavoreremo con il Comune, il Cipnes Gallura e la Regione perché questo albergo non rappresenti una cattedrale nel deserto - ha spiegato De Pascale - Da parte nostra contribuiremo insieme con l'amministrazione comunale a migliorare le infrastrutture per far rinascere questo quartiere, in linea con lo sviluppo che garantisce un grande marchio a livello internazionale".

"Si punta su strutture che professionalizzano il territorio, con una qualità e ospitalità sarda con stile, organizzazione e livello qualitativo con standard internazionali", ha sottolineato Manca. "Il marchio, l'albergo e le mura non sarebbero nulla - ha precisato la general manager Ramona Cherchi - senza le persone del nostro gruppo, che hanno lavorato giorno e notte. Il lavoro è anche la nostra famiglia, un tema oggi ancora più significativo visto che le persone si sono allontanate da questo settore, molti non hanno personale adeguato a garantire servizi di alto livello e bisogna fare un lavoro di squadra per far innamorare i ragazzi di questa professione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA