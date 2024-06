Cabras, aperta la strada litoranea tra Is Arutas e Mari Ermi

Is Arutas e Mari Ermi, le spiagge più frequentate del Sinis, di nuovo collegate. E' stata inaugurata questa mattina la strada litoranea che unisce le due località turistiche del comune di Cabras.I due litorali non erano più collegati da 12 anni, quando alcuni cittadini avevano posizionato dei massi nell'unico tratto disponibile per il transito, in quanto di loro proprietà. Alcuni anni fa, quando a Mari Ermi era divampato un grosso incendio, i mezzi erano arrivati in ritardo proprio perché la strada era interrotta.

Ora il nuovo collegamento con il taglio del nastro, intorno alle 9, da parte del sindaco Andrea Abis, presenti tra gli altri il prefetto di Oristano Salvatore Angieri e il vicario del questore Giacinto Mattera. I lavori sono iniziati lo scorso 30 maggio, grazie a un finanziamento regionale di 280mila euro e a una quota di contributo comunale di 35mila euro.

"Questa è un'opera che permetterà di rendere il nostro territorio costiero più accessibile e sicuro perché, dopo quasi dodici anni di interruzione, unisce due località che meritano di essere ricollegate attraverso un percorso diretto, piacevole e facilmente percorribile - ha sottolineato il sindaco - Pensiamo soprattutto alle necessità di vigilanza e sicurezza del territorio, alle operazioni di soccorso affrontate dal personale sanitario o al servizio antincendio, che da oggi potranno essere svolti senza ostacoli a supporto della protezione civile.

"In quanto località a vocazione turistica - ha aggiunto Abis - poniamo molta attenzione anche ai frequentatori del litorale, a chi ama spostarsi tra le nostre spiagge. Da oggi lo si potrà fare in maniera agevole, soprattutto con le biciclette, evitando il lungo giro sulle provinciali e diminuendo drasticamente i tempi di percorrenza".

"Con questi lavori - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Enrico Giordano -, oltre ad aver connesso la strada provincia 59 di Is Arutas al tratto per Mari Ermi, per circa un chilometro e ottocento metri, sono stati completati anche gli 860 metri di strada che da Mari Ermi conducono verso Portu Suedda . L'intervento ha previsto la riconnessione di tratti che si presentavano ristretti e che ora sono facilmente percorribili e la posa in opera di un buon materiale di sottofondo e dello strato di terra stabilizzata".



