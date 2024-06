Giornata del donatore di sangue, inziative nell'Isola

Iniziative in vari centri dell'Isola oggi in occasione del 20/o anno della Giornata mondiale del donatore di sangue, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

All'ospedale San Michele di Cagliari questa mattina si è tenuto un concerto organizzato dall'Arnas G. Brotzu, mentre l'AdSP del Mare di Sardegna si è resa promotrice di un'importante iniziativa, a sostegno dell'Avis, finalizzata alla sensibilizzazione della comunità civile e militare che opera in ambito portuale e marittimo sull'importanza della donazione del sangue.

Per l'occasione, l'Ente ha coinvolto i dipendenti della sede di Cagliari, il Comando Ovest della Marina Militare, la Direzione Marittima, la Polizia di Frontiera e il Distaccamento cittadino del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per una campagna di raccolta che, dalle 8 alle 12.30, si è tenuta nell'Unità di raccolta mobile ospitata nel cortile interno dell'Autorità al Molo Dogana.

Quella di oggi non è l'unica iniziativa sostenuta dall'AdSP nel corso dell'anno. Sono numerose, infatti, le raccolte ospitate nei porti sardi o, comunque, nelle aree di competenza dell'Ente, con lo scopo, appunto, di supportare le campagne di sensibilizzazione dell'Avis per il raggiungimento dei normali livelli di autosufficienza regionale di sangue.



