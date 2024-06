Divulgazione scientifica, oltre 8mila bambini coinvolti

Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica spiegate con semplicità anche ai più piccoli. Al progetto del Crs4 nelle scuole dell'infanzia e nella prima e seconda classe delle primarie di tutta la Sardegna, hanno partecipato 8.244 bambini dai 4 ai 7 anni di 243 istituti (133 primarie e 110 infanzia), coinvolgendo 102 località.

Riscontri molto favorevoli - spiega il Crs4 - dagli insegnanti che segnalano come attraverso esperimenti e giochi educativi sia non solo stimolata la curiosità dei bambini ma anche l'approccio a porsi delle domande consapevoli. Quesiti ed esperimenti molto semplici, dalla costruzione di una torre con gli spaghetti allo spegnimento di una candela senza soffiare. Si parte dal gioco e si arriva alla spiegazione scientifica.

"Chiudiamo il secondo ciclo delle azioni divulgative delle discipline Stem - spiega Giacomo Cao, amministratore unico del CRS4 - in quella fascia di età dove i più piccoli sono estremamente ricettivi a cogliere elementi di innovazione che in età più avanzata possono perdersi. Proseguiremo le attività nel prossimo anno scolastico e nel frattempo abbiamo già rivolto l'iniziativa alla terza età e a brevissimo procederemo negli istituti penitenziali anche minorili, sempre in sinergia con tutti gli attori che svolgono attività di divulgazione in questi settori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA