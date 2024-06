Col nuovo treno Blues Sardegna ha il parco mezzi piu giovane

Un nuovo treno per migliorare e completare i collegamenti tra nord e sud dell'Isola. È il 12/o della serie Blues: termina per ora la fase di rinnovamento della flotta. Che, come sottolineato dall'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, presente al taglio del nastro, è la più giovane d'Italia: età media 31 anni nel 2017, ora solo sette.

""La Sardegna - ha spiegato Manca - è impegnata a superare il grave deficit del trasporto ferroviario che, soprattutto nel passato, non costituiva una valida alternativa all'utilizzo dell'auto privata con le conseguenze, che anche oggi viviamo, di eccessivo traffico nelle strade con conseguenti problematiche di sicurezza, inquinamento atmosferico e consumo energetico. Ma sono ancora tanti gli obiettivi da raggiungere nel prossimo futuro: piena ecosostenibilità, accessibilità, costante miglioramento delle performance, integrazione con i servizi su gomma, ammodernamento della rete ferroviaria. Sono tutti elementi che metteremo al centro del prossimo contratto di servizio da sottoscrivere a partire dal 2025, così da avvicinare sempre di più i sardi agli standard di trasporto ferroviario presenti nelle altre regioni italiane".

Soddisfazione dai vertici di Trenitalia. "Nessuno ci avrebbe scommesso - ha detto Maria Annunziata Giaconia, responsabile divisione trasporti regionale di Trenitalia - è il 12/o treno di ultima generazione: puó circolare con batteria diesel e elettricità. Diesel, ma anche bio diesel con consumi più bassi del 30%. Può essere smontato e le parti possono essere istate per comporre altri treni. Abbiamo una flotta al 100% nuova".

Il treno servirà la dorsale Cagliari-Sassari-Portotorres-Olbia. Accesso facilitato per i disabili, sul Blues possono salire anche le bici. E all'interno c'è anche uno spazio dedicato ai bambini.

Aperto il tavolo per far arrivare la rete sino a Nuoro: "Una giornata storica - ha detto Claudio Solinas comitato Trenitalia nuorese - speriamo che presto la linea possa collegare anche Nuoro: tutta la Sardegna ha bisogno di essere servita da questi mezzi di ultima generazione".

Tra il 2017 e il 2024 la puntualità è cresciuta dal 90% al 97,5% e la customer ha registrato un incremento pari a +12,2 punti col 96,9% dei passeggeri soddisfatti del viaggio nel complesso. Con 300 posti a sedere e 8 per le bici, i treni Blues dispongono in ogni carrozza di un sistema di videosorveglianza, di monitor LCD per fornire informazioni in tempo reale e di un sistema di climatizzazione regolabile automaticamente in base alle condizioni esterne e al numero di passeggeri a bordo treno.





