Caminadores, progetto Asl Nuoro per uno stile di vita sano

Uno stile di vita sano e attivo a tutte le età, per contribuire al controllo delle malattie croniche e ridurne le complicanze, ma anche favorire l'inclusione sociale, coinvolgendo le persone con disabilità, portatrici di disagio psichico o disturbo mentale e quelle che vivono in condizioni di svantaggio socio-economici.

Sono gli obiettivi di "Caminadores", progetto dei "Gruppi di Cammino" promossi dalla Asl di Nuoro nei 52 paesi della provincia, che partirà il 20 giugno a Noragugume.

Hanno presentato il progetto oggi nella sede della Asl i vertici dell'azienda con due testimonial d'eccezione: gli ex calciatori Gianfranco Zola e Tomaso Tatti. "La Asl di Nuoro sta facendo grandi cose nel campo della medicina di prossimità e della prevenzione e questo progetto rientra tra quelli", afferma il direttore generale, Paolo Cannas.

"Compito nostro e dell'azienda sanitaria - spiega il direttore sanitario Serafinangelo Ponti - è quello di supportare il cittadino in questo percorso, nel quale giocano un ruolo fondamentale i Comuni, rappresentati da Rita Zaru, sindaco di Noragugume".

Alle amministrazioni comunali il compito di individuare i luoghi sicuri e adatti per i percorsi dei gruppi di cammino. La Asl ha invece reclutato gli specialisti, i giovani laureati in Scienze delle attività motorie e sportive, che seguiranno gruppi eterogenei di persone: giovani o anziani, persone portatrici di malattie croniche, cardiovascolari come ipertensione, dislipidemie, diabete, iperglicemia e a persona portatrici di disagio psichico o disturbo mentale.

"Sono qui perché ritengo che si tratti di un'iniziativa bellissima, che può aiutare molte persone - afferma Zola - È chiaro che lo stile di vita che conduciamo può fare veramente la differenza".

"Sono rimasto favorevolmente colpito da questo progetto - gli fa eco Tatti - perché promuove la cultura della salute e della prevenzione, e incentiva la pratica dell'attività fisica nella quotidianità".



