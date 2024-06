Urta furgone e la moto prende fuoco, muore centauro a Cagliari

Tre incidenti mortali nel giro di poche ore in Sardegna.

Una donna è morta questa mattina dopo aver perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada lungo la statale 196 a Villasor. Vittima una dipendente di Forestas, Cinzia Vacca, 40enne di Villacidro morta. La donna al volante della sua Ford Fiesta per cause non accertate ha perso il controllo ed è finita fuori strada. L'auto si è ribaltata, schiacciandola.

Probabilmente l'incidente è avvenuto durante la notte, ma solo all'alba gli automobilisti in transito hanno notato la Ford Fiesta fuori strada e hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Villasor e del Radiomobile della Compagnia di Sanluri, i vigili del fuoco e il 118, ma per la 40enne non c'era più nulla da fare.

Un centauro ha perso la vita stamattina in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 195 a Cagliari. L'uomo è finito con la moto contro un furgone, la due ruote ha preso fuoco ed è stato avvolto dalle fiamme. La dinamica non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Cagliari. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 7, entrambi i mezzi percorrevano la statale in direzione Capoterra. Sul posto, insieme alla polizia locale sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.



Nella tarda sera di ieri incidente mortale lungo la strada provinciale 83 a Fluminimaggiore nel sud Sardegna. Ha perso la vita un 29enne di Terralba nell'Oristanese. Il giovane, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, ha perso il controllo della moto mentre percorreva una curva e si è schiantato contro il guard-rail.

Nell'impatto è stato sbalzato dalla due ruote. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l'ambulanza del 118. I medici hanno tentato di rianimare il 29enne ma non c'è stato nulla da fare. I militari dell'Arma stanno lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia.

