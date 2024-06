Barca con 18 migranti si incaglia nel sud Sardegna

Una barca con a bordo 18 migranti algerini, tra i quali un minore e un disabile, si è incagliata tra gli scogli di Capo Teulada, sulla costa sud occidentale della sardegna, ed è stato soccorso dalla Guardia di finanza.

I militari del Reparto operativo aeronavale hanno disincagliato la barca e l'hanno scortata fino in porto a Teulada.

Il minorenne e il disabile, con qualche problema di salute, sono stati affidati alle cure dei medici del 118 che li hanno trasportati in ospedale, mentre gli altri 16 sono stati trasferii nel centro di prima accoglienza di Monastir.

I 18 algerini sono stati tutti denunciati per immigrazione clandestina. L'imbarcazione, lunga sette metri e con un motore fuoribordo di 75 cavalli, è stata sequestrata.



