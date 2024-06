Un'estate tra piatti d'autore e vino rosè a Palazzo Doglio

Carlo Cracco ritorna a Palazzo Doglio per proporre un menu creato per l'occasione. Lo chef stellato è tra i protagonisti il 20 giugno all'Osteria del Forte delle serate all'insegna del mangiare e bere ricercato e dello spettacolo in programma dal 19 giugno al 3 luglio, tra il ristorante e la Corte.

Cracco ha creato un percorso che parte, come benvenuto, dalla "piadina sfogliata alle erbe selvatiche, arricchita con mosciame di tonno, origano e maionese al porro bruciato". Antipasto con uno tra i suoi piatti simbolo, l'uovo, qui proposto impanato al pesto, accompagnato da pappa al pomodoro e una giardiniera di verdure. Prima portata: "risotto al cavolo nero affumicato, arricchito con uova di salmone e colatura di cagliata ligure".

Il secondo è "un'ombrina bocca d'oro maturata, servita con una riduzione di gamberi e una carota dell'orto marinata al cedro".

L'iniziativa si apre il 19 giugno alle 19,30 con il ritorno del format "I Love Rosé" ideato dalla cantina So Chic!. La formula prevede l'abbinamento di street food e degustazione di rosé sardi di nove cantine: Audarya, Santadi, Mesa, Surrau, Tenute Aini Vini, Siddura, Saraja, Sella & Mosca e So Chic!.

Sono dedicate alle grandi cene con spettacolo londinesi le serate del 2 e 3 luglio alle 20.30. "Euphoria Dinner Show" propone due formule a scelta: apericena o cena, entrambe accompagnate dalle sonorità rock, soul, funk, latin, dance e pop, e performance dal vivo. Ospiti Antonio Parisi, noto per il musical Notre Dame, Arianna Capriotti del musical Pretty Woman e dal talentuoso ballerino Riccardo Guarnaccia. Le coreografie sono firmate da Simone Pigliacelli.



