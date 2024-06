Nasconde 1,5 kg di marijuana in un rudere, arrestato 58enne

In paese lo vedevano girovagare e incontrare molte persone, un comportamento che aveva insospettito i cittadini tanto da segnalarlo al 112. Un 58enne di Guspini è finito agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di droga.

Sequestrati in un rudere in uso al 58enne 1,5 chili di marijuana e 170 grammi di hascisc.

L'uomo è stato bloccato dai carabinieri poco dopo aver ceduto due dosi di marijuana a un 49enne in piazza a Guspini.

Successivamente i militari hanno individuato il rudere in cui il 58enne nascondeva la droga, nonostante l'uomo avesse detto di non avere le chiavi per entrare nello stabile che sembrava abbandonato, lo hanno perquisito trovando una busta con la marijuana, l'hascisc e tutto l'occorrente per preparare le dosi.





