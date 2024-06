Magia e illusionismo,a Iglesias il primo festival internazionale

L'arte dell'illusionismo in tutte le sue declinazioni approda a Iglesias con il primo festival internazionale di Magia in Sardegna.

Dal 14 al 16 giugno sono in programma tre giornate di conferenze, laboratori, spettacoli e parate per le vie della città e al Teatro Electra.

Protagonisti dell'Omni - magic Sardinia festival - maestri della magia da tutto il mondo. Tra gli ospiti Gianluigi Sordellini e Gino D'Alessandro, Damaso Fernandez, Greca De Blas, The Hats e l'illusionista sardo per eccellenza Alfredo Barrago.

Organizza l'associazione Girogirando in collaborazione con l'amministrazione comunale e con la Pro loco di Iglesias e farà da apripista al più ampio programma dell'Iglesias Summer Wave.

"Abbiamo deciso di creare questo evento per dare valore all'arte dell'illusionismo e della prestidigitazione. Da sempre la Sardegna ha avuto una sua realtà magica, dove i più grandi talenti a livello mondiale si sono esibiti, ma quasi esclusivamente in contesti privati, con un accesso limitato - spiega il direttore artistico Andrea Fiori - essendo io stesso mago, ho deciso di coinvolgere non solo la popolazione, ma anche tantissimi professionisti sardi che si esibiranno, accanto agli artisti internazionali".

Tante le iniziative in programma tra il teatro e le diverse piazze della città tra conferenze, scuole di magia per i più piccoli, street magic per le vie del centro storico e magic show clown, magic comedy, l'hypnotic cabaret di Rocco Borsalino, circo e magia.

Al Gran Galà di Magia si esibiscono sette artisti internazionali: Tino Fimiani, (presentatore) Mycras (manipolatore), Gino D'Alessandro (cardician), Luca Lombardo (trasformista), Rocco Borsalino (hypnotic cabaret) ed Ernesto Planas (artista di fama mondiale e manipolatore di ombrelli che arriva direttamente da Cuba).



