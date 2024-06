A Bulzi una pièce ispirata alla figura di Grazia Deledda

Il 15 giugno a Bulzi, in piazza Sos Cantadores alle 21, debutta il nuovo spettacolo di e con Clara Farina "Cun Gràssia", ispirato alla figura di Grazia Deledda. Regia di Ignazio Chessa. Scene e costumi sono di Fabio Loi, la produzione è Maldimarem.

"Lo spettacolo, in lingua sarda, si fonda sugli scritti epistolari che la scrittrice nuorese, premio Nobel per la letteratura, ha prodotto e ricevuto nel corso della sua vita.

Emerge un nuovo profilo, una nuova figura indagata nella sua femminilità, nelle sue emozioni più profonde e una determinazione a divenire una donna emancipata in un contesto storico in cui le donne erano relegate ai consueti ruoli di madri e spose - spiega Clara Farina - Grazia Deledda sentiva invece un desiderio di affermarsi nel panorama letterario di quegli anni, intratteneva relazioni con letterati e intellettuali e con essi si confrontava".

La pièce ripercorre la storia della sua vita, dei suoi amori, dei suoi intimi desideri, come quello di affermarsi come scrittrice di fama nazionale.

Clara Farina esplora la duplice personalità di Grazia, o Gràssiedda, una delicata e sognante, l'altra "dalla testa dura come tutta la sua discendenza". Con questa diversa chiave di lettura si mette in scena un testo inedito e a tratti sorprendente che delinea una Grazia Deledda tutta da scoprire in questo spettacolo promosso dal Comune di Bulzi e organizzato dalla Pro Loco e offerto al pubblico a titolo gratuito.



