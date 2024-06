A Tortolì la t-shirt dell'estate per chi dona il sangue

Sole, mare e solidarietà. E una speciale t-shirt in regalo per chi sceglierà di compiere il nobile gesto di donare il sangue.

Il Centro trasfusionale della Asl Ogliastra celebra la "Giornata mondiale del donatore di sangue" di venerdì 14 giugno, portando la sua autoemoteca nella spiaggia di Orrì, davanti al chiosco "Le Mimose".

Un modo per avvicinare i primi turisti che affollano i litorali ogliastrini a questo gesto tanto semplice, quanto importante. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l'Avis comunale di Tortolì e sarà portata avanti in contemporanea anche negli spazi del Centro trasfusionale dell'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei.

L'originale campagna è nata anche grazie all'adesione del Centro trasfusionale del N.S. della Mercede al progetto "Dèv - Donare è vita", promosso dalla Src (struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali).

I cittadini interessati a donare potranno recarsi dalle 8 alle 10.30 nell'autoemoteca che sarà posizionata davanti al chiosco "Le Mimose" nel litorale di Orrì; oppure dalle 8 alle 12 nel Centro trasfusionale dell'ospedale di Lanusei.

"La Sardegna continua a vivere una preoccupante emergenza sangue - spiega Giusy Cabiddu, direttrice del Centro trasfusionale della Asl Ogliastra - ma ognuno di noi può fare qualcosa di concreto ed ha il grande potere di salvare la vita dei più fragili. Donare il sangue è facilissimo, richiede solo pochi minuti e permette di tenere sotto controllo la propria salute, senza alcun costo. Per questo invitiamo tutti i cittadini a recarsi nella nostra autoemoteca o nel Centro trasfusionale di Lanusei per donare".



