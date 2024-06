A Paolillo e Spollon premio al Figari festival in Sardegna

Golfo Aranci accoglie la stagione estiva con la 14/a edizione del Figari International short film fest. La cittadina gallurese, dal 14 al 18 giugno, è lo scenario per le proiezioni dei cortometraggi in gara e le cerimonie di premiazione dedicate ai premi speciali. Sono oltre 30 i titoli in gara, selezionati fra oltre 1.500, provenienti da 26 Paesi per la kermesse dedicata ai cortometraggi e al mercato dell'audiovisivo. Quattro le sezioni principali, nazionale, internazionale, animazione, regionale.

Primo tra i premi speciali il Beatrice Bracco, dedicato ai migliori interpreti nazionali di nuova generazione, che negli anni ha visto la presenza di attori del calibro di Alessandro Borghi, Linda Caridi e Salvatore Esposito, e che quest'anno verrà consegnato al giovane talento Matteo Paolillo, protagonista della fortunatissima serie Mare Fuori e cantautore.

Il premio Guglielmo Marconi sarà invece assegnato al protagonista di altre fortunate serie tv tra le quali Doc nelle tue mani e Blanca: Pierpaolo Spollon, attore eclettico, autore anche del libro Tutto non benissimo edito Ribalta.

Fra i riconoscimenti più ambiti il premio Rai Cinema e France Tv che consentiranno a due cortometraggi di essere acquistati e poi trasmessi dalle due emittenti. In giuria importanti nomi del panorama cinematografico italiano e straniero come Eduardo Scarpetta, Michela De Rossi, Kenan Music, Christian Aviles.

Il 17 e il 18 giugno si terrà anche l'8/a edizione del Figari International short film market dedicato ai professionisti dell'industria cinematografica breve. Un momento di confronto sul futuro del cortometraggio in Italia e sulla sua competitività a livello internazionale. Progetto speciale sarà anche Looking 4: registi e produttori internazionali presenteranno i propri progetti di cortometraggio in fase di sviluppo e distribuzione ad un parterre di importanti decision maker.



