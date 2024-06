Comunali: a Cagliari sale distacco tra i candidati

Arrivano dati più completi dalle sezioni di Cagliari. Oltre a quelli sui due sfidanti principali, i rappresentanti nei seggi stanno comunicando al quartier generale di Massimo Zedda in via Emilia, anche le percentuali degli altri tre candidati in corsa: quando sono state chiuse 16 sezioni su 173, l'ex sindaco del capoluogo vede salire a poco più di duemila preferenze il distacco da Alessandra Zedda del centrodestra.

Massimo Zedda avrebbe già incassato 4.445 preferenza (61,07%), Alessandra Zedda 2.491 (34,22%), Giuseppe Farris 234 (3,21%), Claudia Ortu 56 (0,77%) ed Emanuela Corda 53 (0,73%).

Nel frattempo è arrivato nella sede di via Emilia il candidato sindaco finora in netto vantaggio: al momento Zedda segue lo spoglio in una stanza degli uffici all'ultimo piano, insieme a rappresentanti della coalizione. Da quanto si apprende la lentezza con cui vengono caricati i dati sulla piattaforma del Comune e del Viminale (ufficiali solo 5 sezioni su 173), potrebbe essere dovuta a dubbi di interpretazione nello spoglio delle schede, in particolare per il voto disgiunto.



