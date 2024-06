Election day: bassa affluenza, Sardegna maglia nera in Italia

La Sardegna conferma la disaffezione alle urne anche in questa tornata elettorale che mette insieme le Europee con le Comunali. L'Isola è maglia nera con una affluenza alle 12 che la vede penultima in Italia sia tra i votanti per il nuovo Europarlamento che per il rinnovo di 27 sindaci e consigli comunali su un totale di 377.

La percentuale delle Europee si ferma al 18,6% contro una media nazionale del 25%: peggio della Sardegna ha fatto solo la Sicilia, con lei nella circoscrizione Isole, inchiodata al 17,8%. Non è andata meglio con i votanti alle Comunali: con il 31,5% contro una media Italia del 34,4, l'Isola si è piazzata in fondo classifica superata solo dal Veneto (31,3%) ma seguita a ruota dal Molise (31,7%). La prossima rilevazione dei votanti per le ore 19, il dato definitivo alle 23 con la chiusura dei seggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA