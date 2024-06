Comunali: alle 19 in Sardegna ha votato il 47,56%

Non supera il 50% l'affluenza alle urne registrata alle 19 per le elezioni comunali. Il dato si ferma al 47,56% contro una media nazionale del 53,65%. Anche per il voto ai sindaci si conferma per l'Isola la peggiore performance in Italia in fatto di affluenza. In cima alla classifica c'è il Lazio con il 59,38%, in bassa classifica navigano il Molise (49,22%), la Calabria (49,20%) e la Basilicata (49,25%).

Nuoro è la provincia dove si è votato di più: il 59,86% degli aventi diritto, seguono sud Sardegna (52,45), Sassari (49,15), Oristano (48,39) e Cagliari (44,84).

Nei cinque comuni con più di 15mila abitanti dove è previsto un eventuale turno di ballottaggio il 23 e 24 giugno, l'affluenza più alta si è registrata a Sinnai (46,46), seguita da Monserrato (46,05) e Cagliari capoluogo (44,50). A Sassari la percentuale è stata del 48,48%, ad Alghero del 49,68%.



