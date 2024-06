Comunali: a Cagliari hanno votato 4 candidati sindaco su 5

Hanno votato quasi tutti i candidati a sindaco per il Comune di Cagliari: quattro su cinque. Manca all'appello - ma lo farà domani alle 9.30 alla scuola Pacinotti - la candidata del centrodestra Alessandra Zedda, ex vicepresidente della Giunta Solinas.

Il primo a recarsi al seggio è stato lo sfidante del campo largo Massimo Zedda, sindaco per due mandati dal 2011 al 2019.

Poi è stata la volta della candidata di Alternativa Emanuela Corda, con un passato in M5s; quindi Claudia Ortu (Cagliari Popolare -Alternativa di classe) e l'ex Fi Giuseppe Farris, sostenuto dal Movimento CiviCa 2024.

A Sassari tra i primi a votare Giuseppe Mascia (campo largo) che, verso le 18, si è recato nel seggio allestito alle scuole elementari di via Savoia. Ad Alghero, hanno già votato i due candidati sindaci, Raimondo Cacciotto per il campo largo e Marco Tedde per il centrodestra.



