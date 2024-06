Apre a Olbia il primo albergo della Marriott, il Delta Hotels

Delta Hotels apre a Olbia segnando l'arrivo in città della prima proprietà di Marriott International, che in Sardegna opera già da tempo in Costa Smeralda con il Cervo Hotel e l'Hotel Cala di Volpe, a Porto Cervo.

L'albergo offre 124 camere dagli spazi intuitivamente progettati, tra cui otto suite, una suite presidenziale e quattro nuove suite, ciascuna dotata di vasca idromassaggio e sauna. I membri Elite di Marriott Bonvoy potranno godere dell'accesso esclusivo alla Delta Pantry situata all'ottavo piano, aperta 24 ore su 24.

L'area della reception dell'hotel è stata ridisegnata con due nuove aree commerciali. Il ristorante Tilibbas offrirà specialità regionali e italiane. Infine, completano l'offerta le tre sale riunioni, la piscina all'aperto e un centro fitness.

Delta Hotels by Marriott Olbia Sardinia ha aperto il 7 maggio e chiuderà l'1 gennaio del 2025. "Rimanere aperti fino alla fine dell'anno è una grande opportunità - commenta Ramona Cherchi, direttrice generale dell'hotel - oltre che un segnale al mercato e al territorio. Siamo lieti di rappresentare un marchio internazionale di alto livello, che crediamo possa portare benefici all'intera Isola".



