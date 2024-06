Vela: Armani Superyacht Regatta, domani il gran finale

Nel terzo giorno della Giorgio Armani Superyacht Regatta, in corso di svolgimento nelle acque della Costa Smeralda, il percorso di circa 29 miglia prevedeva una boa di disimpegno al vento, prima di dirigersi al lasco verso l'Isola dei Monaci con il suo caratteristico faro.

Lasciata a sinistra l'Isola, i Superyacht si sono diretti verso la Secca di Tre Monti, da qui hanno bolinato attraverso il Passo delle Bisce, con spettacolari virate sotto alle rocce di Capo Ferro e vento più teso, fino a 10 nodi. Da qui si sono diretti a sud, per circumnavigare le isole di Mortorio e Soffi e risalire fin davanti a Porto Cervo dove era posizionato l'arrivo.

Moat, Swan 115 del socio Yccs Juan Ball, è partita perfettamente on time allungando sul Farr Nauta 100 Morgana e andando a vincere sia in tempo reale che compensato.

Nel puro stile velico dedito al relax, un tratto peculiare del Southern Wind Rendezvous, la flotta del cantiere si è recata all'Isola di Caprera, gli yacht hanno dato fondo davanti a Cala Coticcio, nota anche come Tahiti per la similitudine della spiaggia con gli atolli polinesiani. Qui i partecipanti al Rendezvous hanno goduto di una giornata di riposo, sole e tuffi nelle acque cristalline della Sardegna.

Domani, ultimo giorno di regata, le previsioni di vento indicano 10-15 nodi da est - sudest in rotazione. La partenza per la divisione Superyacht è programmata alle 11.30 seguita dalle partenze individuali in sequenza del Southern Wind Rendezvous.

La premiazione si svolgerà alle 17 in piazza Azzurra.



