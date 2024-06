Oltre 500 iscritti alla Swimtheisland di nuoto a S. Teodoro

San Teodoro si prepara ad accogliere gli oltre 500 atleti e amatori che, sabato 8 e domenica 9 giugno saranno impegnati nella spiaggia La Cinta con le gare agonistiche e non competitive di Swimtheisland San Teodoro.

Tra queste spicca la Short Swim di 1800 metri, gara di nuoto competitiva che assegnerà la Coppa Italia Acsi, fissata per le 17, che verrà trasmessa in diretta streaming sulle pagine ufficiali e sui social di Swimtheisland e del Comune di San Teodoro.

La manifestazione, prima delle tre tappe del circuito organizzato da Three Experience e TriO Eventi che prevede anche le date a Sirmione (22-23 giugno) e a Golfo dell'Isola-Bergeggi (5-6 ottobre), è stata presentata oggi nella Sala consiliare del Comune di San Teodoro.

Testimonial della gara Fabio Scozzoli, ex nuotatore ranista campione del mondo in vasca corta, otto volte campione d'Europa e detentore di 32 titoli italiani.

"Per il quarto anno consecutivo, Swimtheisland dimostra di essere uno degli eventi che, in Sardegna, continua a crescere e portare un indotto turistico non indifferente - afferma l'organizzatore Sandro Salerno -. Il 90% degli iscritti non è sardo e arriva con una media di due accompagnatori ad atleta, con una media di permanenza in Sardegna di tre notti e quattro giorni, si parla dunque di circa 5000 presenze turistiche.

Questo ci rende orgogliosi poiché, con numeri così significativi, ripaghiamo la fiducia del Comune di San Teodoro e della Regione Sardegna, che supportano la manifestazione".

Domani si comincia con la Sprint Challenge - 800 metri competitiva che prevederà un turno di qualificazione (batterie di 40/45 nuotatori, a partire dalle 11.30) e una finale (ore 16).

Presenti alla conferenza stampa anche l'assessora regionale dello Sport Ilaria Portas, la sindaca di San Teodoro Rita Deretta, l'assessora comunale al Turismo Luciana Cossu, Massimiliano Deidda, presidente della Three Experience, e Massimiliano Rivatti, uno dei soci fondatori di TriO Eventi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA