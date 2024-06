Dibattiti, spettacoli, musica, a Neoneli ritorna Licanìas

Parole, arti, paesaggi e un filo conduttore: "terra". Per la sua ottava edizione ritorna Licanìas, il festival culturale diretto da Giuseppe Culicchia dal 20 al 23 giugno a Neoneli.

Tra i protagonisti nel piccolo centro del Barigadu Goffredo Fofi, Roberto Alajmo, Marcello Veneziani, Milena Agus, Giulio Boccaletti, Gaia Vince, Moni Ovadia, Mauro Del Corno, Romana Petri e Massimo Polidoro.

La manifestazione promossa dal Comune si snoda tra incontri, spettacoli, concerti, tour in vigna, iniziative per i bambini.

"Cercheremo di capire a quali obiettivi indispensabili dobbiamo puntare per far sì che gli scenari che ci attendono non pregiudichino la qualità della vita delle generazioni che verranno, a cominciare da un rinnovato rispetto nei confronti della natura, dall'uso delle energie rinnovabili e da un'agricoltura sostenibile", afferma Culicchia.

La quattro giorni parte il 20 giugno. Anna Rita Punzo, curatrice della sezione arti visive, presenta le installazioni open-air di Battistina Casula esposte nella corte di Casa Cherchi e nella Casa Cultura. Il tema del cambiamento climatico sarà al centro della lectio di Giulio Boccaletti, tra i massimi esperti di sicurezza ambientale e risorse naturali. Lo scrittore Roberto Alajmo parlerà del tema della terra intesa come luogo in cui nascono le parole. Il 21 sale sul palco allestito nella piazza Barigadu l'attore e scrittore Moni Ovadia con un recital tra letture e storielle ispirate al suo vastissimo repertorio con uno sguardo sulla "terra contesa", la Palestina. Il 22 alle 17 incontro con uno tra i più autorevoli critici e saggisti italiani, Goffredo Fofi, protagonista di una lectio dal titolo Letteratura contadina. Alle 18 la scrittrice Gaia Vince affronta il tema del cambiamento climatico e le migrazioni.

Il 23 tra gli appuntamenti anche la lectio del filosofo e saggista Marcello Veneziani, "Amare la terra, a partire dalla propria". Alle 19 si prosegue con una delle autrici sarde più amate e lette in Italia e all'estero: Milena Agus.

Licanìas è anche musica con L'armeria dei briganti, gli Askra e dopofestival col dj set a cura di Eva Poles, voce dei Prozac+.





