Mountain bike, l'ex campione del mondo Ilias al Rally Sardegna

Spunta un altro nome di rilievo nella startlist del Rally di Sardegna di mountain bike, la cui decima edizione è in programma dal 28 al 31 agosto.

Dopo il campione olimpico Jaroslav Kulhavy, anche l'ex campione del mondo Marathon Periklis Ilias sarà al via della corsa a tappe che si svolgerà nei territori di Aritzo, Belvì, Desulo, Tonara, Seulo, Sadali e Seui.

Per il biker greco del Tabros Racing Team sarà la prima volta in assoluto sull'Isola: "Non sono mai stato in Sardegna e non vedo l'ora di essere lì. Cosa mi aspetto? Spettacolari paesaggi di montagna, in un'isola celebre per il suo mare favoloso. E poi una gara divertente, cucina italiana di qualità e bel tempo", commenta Ilias.

L'atleta greco è reduce da un intenso mese di maggio, con l'ennesima vittoria del Campionato nazionale greco Marathon e il 12/o posto nella classifica finale del Tour of Hellas su strada.

All'inizio della stagione, Ilias si è piazzato terzo alla 4 Stage MTB Race Lanzarote 2024 e quinto all'Hellenic XCO Mountain Bike.

Carriera lunga e costellata di gioie, quella di Periklis. Una su tutte il successo ai Campionati del Mondo Marathon a Ornans, il 7 ottobre 2012. Ma Ilias è salito tante volte sul podio in gare internazionali di assoluto rilievo, partecipando anche in due occasioni ai Giochi Olimpici (Londra 2012, Tokyo 2021).

Il Rally è organizzato dalla Wild Track, sotto l'egida dell'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI).

La manifestazione è promossa dalla Regione Sardegna con il sostegno e il patrocinio dei Comuni di Aritzo, Desulo e Seulo.





