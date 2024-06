Tradizioni, festival e enogastromia nell'estate di Arzachena

Da giugno a ottobre Arzachena e i suoi borghi di Cannigione e Baja Sardinia ospiteranno un nutrito calendario di eventi. Il cartellone vedrà il centro storico della cittadina gallurese avere il ruolo di perno delle attività ricreative dell'intero territorio costiero. Sarà, infatti, il vecchio quartiere a fare da sfondo alla maggior parte degli appuntamenti, sia quelli dedicati alle tradizioni enogastronomiche che quelli sportivi o di folklore e commercio.

L'agenda di appuntamenti sportivi prevede i talk show con Alessandro Alciato il 3 luglio e il 29 luglio, alle 21:30, all'interno della rassegna Lo Sport si racconta. Per il terzo anno l'Italia Polo Challenge Porto Cervo prenderà il via proprio dal centro storico di Arzachena, con il corteo a cavallo delle squadre e una festa in piazza Risorgimento il 17 luglio, alle 19. A Cannigione poi si svolgerà il Mediterranean Beach Kata, manifestazione internazionale di karate il 19 e 20 settembre, e il Rally Terra Sarda dal 2 al 4 ottobre.

Immancabili gli appuntamenti di intrattenimento: Mogol racconta Mogol il 16 giugno alle 21, in piazza Risorgimento, la Festa di San Giovanni Battista a Cannigione dal 21 al 24 giugno e l'appuntamento fisso con i fuochi di Ferragosto dal 14 al 15 agosto a Baja Sardinia e Cannigione.

Ritorna anche la manifestazione delle Notti Bianche a Cannigione, mentre tra le novità c'è MoMe, la mostra mercato dell'antiquariato, alto artigianato, tecnologia ed enogastronomia, ogni giovedì sera nel centro storico arzachenese.

I piatti dalla tradizione culinaria della Gallura trovano spazio nelle due sagre, quella della Suppa Cuata il 13 luglio e l'1 agosto quella de Li Chjusoni. Poi ancora rassegne letterarie, appuntamenti con i concerti del Time in Jazz e del festival Ascoltando Isole che Parlano.



