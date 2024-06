Scontro frontale sul ponte di Oloè, 4 feriti, una donna è grave

E' di quattro feriti, di cui una donna in gravi condizioni, il bilancio di uno scontro frontale tra una Renault Scenic e un'Alfa 159 avvenuto nel primo pomeriggio sul ponte di Oloè, lungo la provinciale 46 che collega Oliena a Dorgali. Le persone ferite, estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco di Nuoro, sono stati trasportati con diverse ambulanze all'ospedale San Francesco, nel capoluogo barbaricino, mentre la più grave è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari. Ancora in fase di accertamento le cause del violentissimo scontro. Sul posto i carabinieri per i rilievi e per la gestione del traffico, rimasto a lungo bloccato.



