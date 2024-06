Nuova aggressione nel carcere di Cagliari, agente ferito

Ancora una aggressione nel carcere di Cagliari - Uta. Un agente della polizia penitenziaria è stato colpito con una testata e un pugno al volto da un detenuto. Lo hanno reso noto il segretario generale della Uil Pa Polizia penitenziaria, Michele Cireddu, e Luca Fais, segretario per la Sardegna del Sappe.

L'agente è stato medicato al Pronto soccorso. "Le aggressioni, vili e vigliacche nei confronti degli agenti si stanno verificando con una frequenza preoccupante - evidenzia Cireddu - siamo in piena emergenza ma i campanelli d'allarme sembrano essere recepiti solo dalle organizzazioni sindacali".

Dello stesso avviso Fais: "La situazione nel carcere cagliaritano sta precipitando e pare che gli uffici regionali del Dap non arginino questa feroce violenza applicando agli autori di vile oltraggio e resistenza il relativo trasferimento come previsto dalle circolari tanto osannate dai vertici - sottolinea - . Il Sappe da tempo denuncia nel carcere di Uta gli autori di queste violenze non vengono allontanati continuando a destabilizzare l'ordine e la sicurezza".

E il Sappe traccia un bilancio: "In Sardegna, nel solo secondo trimestre del 2024, una marea di eventi critici tra le sbarre delle carceri regionali: 152 resistenze ed ingiurie, 3 proteste collettive con battitura, 2 rifiuti a rientrare in cella, 33 poliziotti feriti con prognosi fino a 7 giorni e altri 8 agenti con prognosi fino a 20 giorni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA