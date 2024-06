Mare e ambiente, gli scatti di Maisto in mostra a Sassari

E' stata inaugurata, nella Biblioteca Universitaria di Sassari, la mostra fotografica "Punti di vista - Fotografie 1956/2024", di Alberto Maisto.

Giornalista pubblicista e fotografo freelance, nato a Tempio Pausania e residente a Sassari, Maisto collabora con l'agenzia fotografica inglese Alamy. Ha pubblicato diversi libri fotografici e le sue foto sono comparse su varie riviste di natura, turismo, viaggi e nautica sia in Italia che all'estero.

La mostra si compone di 46 foto, tratte da un vasto archivio accumulato nel corso di tutta una vita e stampate su tela canvas di alta qualità. Immagini che ripercorrono un'intera carriera, dalle prime stampe in bianconero degli anni Cinquanta fino alle più recenti immagini digitali, riguardanti sia la Sardegna che altri Paesi del mondo visitati nel corso degli anni.

Come dice chiaramente il titolo, la mostra rappresenta il punto di vista dell'autore sul mondo ("il mondo come l'ho visto io attraverso il mirino della mia macchia fotografica"), il mondo in tutti i suoi vari aspetti, paesaggi, natura, animali, cultura, gente e attività umane.

La mostra, che è stata resa possibile grazie al contributo di One Ocean Foundation (fondazione no-profit impegnata nella salvaguardia degli oceani nata in Costa Smeralda) e di United Arts GmbH di Colonia, resterà aperta ai visitatori fino al 21 giugno negli orari di apertura della biblioteca consultabili sul sito della Biblioteca.

