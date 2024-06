Locatelli, 'bene decreto su liste d'attesa, le risorse ci sono'

"È stato fatto un decreto molto importante e interessante sulle liste d'attesa e questo penso che sarà da stimolo per tutte le Regioni, per poter fare di più e meglio proprio per garantire alle persone una presa in carico più veloce da parte degli enti, dei territori e dei servizi".

Così la ministra delle Disabilità Alessandra Locatelli, questa sera a Cagliari per un breve tour in vista delle prossime elezioni europee a sostegno della Lega e della candidata Lina Lunesu, ha risposto ai giornalisti riguardo alle misure del decreto approvato dal governo.

"Per quanto riguarda le risorse, si sta definendo qual è la norma, ma sono state messe a disposizione - spiega - alcune saranno poi determinate nei prossimi mesi, però stanno lavorando sia il ministero della Salute che il Mef per capire in quale direzione andare e dare le risposte più adeguate, non solo in termini di risorse, ma di organizzazione".

"Per le persone con disabilità e le famiglie ci aspettiamo anche di portare avanti una linea omogenea nella presa in carico e cura avanzata delle persone con disabilità - ha aggiunto -, soprattutto con percorsi specifici che riguardano la riorganizzazione all'interno degli ospedali".



