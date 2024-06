Incendio devasta un'officina meccanica ad Abbasanta

Un incendio ha devastato durante la notte un'officina per auto alla periferia di Abbasanta, vicino alla statale 131.

Le fiamme, partite secondo i primi accertamenti da un corto circuito, sono divampate intorno alle 3 e si sono velocemente propagate.

Una persona che transitava nella zona si è accorta dell'incendio e ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano che hanno lavorato fino alle 6 per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area.

I danni riportati dall'officina sono ingenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che si stanno occupando degli accertamenti. Pochi mesi fa si era verificato un episodio analogo.



