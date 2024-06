Bandito solitario rapina l'ufficio postale di Ula Tirso

Rapina in tarda mattinata all'ufficio postale di Ula Tirso, nell'Oristanese. Un bandito armato di pistola e con il volto semicoperto, ha fatto irruzione nei locali di via Dante e minacciando uno degli impiegati si è fatto consegnare il denaro contenuto nella cassa, circa 9mila euro. Presi i soldi, il rapinatore è fuggito allontanandosi a piedi. Non è escluso che poco distante ad attenderlo ci fosse un complice. È subito scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Ghilarza e del Comando provinciale di Oristano. Sono stati predisposti controlli e posti di blocco nella zona, ma al momento nessuna traccia del malvivente.

