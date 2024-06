L'ospedale Mater Olbia punta sul rilancio della Stroke Unit

Un passo avanti verso la riapertura della Stroke Unit nella struttura privata Mater Olbia Hospital è stato fatto grazie alla nomina della nuova primaria dell'unità operativa Neurologica, Roberta Ravenni. Sei i letti dedicati all'interno della struttura sanitaria d'eccellenza, con due stanze singole per le problematiche infettivologiche: numeri che consentono di considerare il Mater un punto di riferimento per la rete ictus della Regione Sardegna.

"Rispetto alla riapertura della Stroke Unit, le nostre prospettive sono positive; grazie al contributo della dottoressa Ravenni, contiamo di riuscire a restituire presto questo servizio salvavita alla cittadinanza," ha commentato l'amministrazione delegato Marcello Giannico.

Originaria di Siena e già direttrice della Neurologia e Neuririabilitazione del gruppo policlinico di Abano Terme di Padova, Roberta Ravenni si è laureata con il massimo dei voti all'Università degli Studi di Siena, dove ha conseguito una doppia specializzazione, prima in Neurofisiologia Clinica poi in Neurologia. Autrice di numerose pubblicazioni e membro di alcune tra le più importanti società scientifiche internazionali, ha ottenuto riconoscimenti a livello globale per la ricerca clinica ed è stata visiting professor alla Boston University e la Medical School dell'Università di Harvard.

"Ho accettato l'incarico perché ritengo che si tratti di una struttura con tecnologie all'avanguardia in ogni ambito clinico, caratterizzata da spazi meravigliosamente pensati per l'accoglienza e la cura dei pazienti, e perché ho incontrato professionisti giovani, motivati, entusiasti e pronti a raccogliere la sfida di portare il Mater Olbia Hospital ai massimi livelli nel percorso di diagnosi e cura delle patologie neurologiche, siano esse acute o croniche", ha dichiarato Ravenni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA