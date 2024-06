Assessore Sardegna, 'pronti a blocco conferenza Stato-Regioni'

La prossima riunione della conferenza Stato-Regioni sul tema della transizione energetica non sarà convocata quasi certamente nei prossimi giorni come previsto. Lo ha annunciato l'assessore dell'Industria della regione Sardegna Emanuele Cani, dopo il vertice di maggioranza con la presidente Alessandra Todde sulle rinnovabili.

La Sardegna presiede la conferenza proprio sul tema dell'energia e potrebbe usare la convocazione per fare pressione sul governo: "Ci prendiamo qualche giorno per capire l'obiettivo finale del governo - ha risposto Cani ai giornalisti - Se l'obiettivo finale non è quello che noi stiamo chiedendo, avremo difficoltà a essere collaborativi e sarà difficile che convocheremo la riunione a breve", precisa l'assessore.

"Vediamo che tipo di risposta avremo dal governo nell'interesse della Sardegna quando avremo rassicurazioni proseguiremo con senso del dovere il nostro lavoro". Ma per l'assessore "sulla base di quella bozza sarà difficile collaborare, è irricevibile, non in linea con quanto concordato, soprattutto perché dà la possibilità a tutti i soggetti che hanno presentato pratiche in questi mesi di poter andare avanti senza nessun impedimento. Questo non va bene per la Sardegna".





