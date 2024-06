Colman Domingo e Matt Bomer al Filming Italy Sardegna

Le star americane Colman Domingo e Matt Bomer parteciperanno alla 7/a edizione di Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 20 al 23 giugno a Cagliari e al Forte Village.

"Interpreti straordinari e dalle doti davvero uniche Domingo e Bomer, verranno premiati con il Filming Italy International Award, oltre ad essere protagonisti di una masterclass con gli studenti dell'Academy Cinema. I due attori si uniscono al parterre di talent che saranno annunciati presto, oltre alla presidentessa di giuria della sezione cortometraggi, Paz Vega, la madrina di questa edizione, Ambra Angiolini, l'ambasciatrice del Festival, Claudia Gerini, e l'attrice e cantante statunitense Bella Thorne", ha commentato Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival. Pluripremiato attore statunitense, Colman Domingo nel 2024 ha ricevuto la candidatura ai Golden Globe, ai Critics' Choice Award, agli Screen Actors Guild Award, ai Premi BAFTA e agli Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione nel film Rustin. Inoltre, è vincitore di un Emmy per il suo ruolo nella serie televisiva Euphoria. Si è distinto anche nel teatro, ottenendo un Lucille Lortel Award e un GLAAD Award oltre alle candidature ai Drama Desk Award, ai Drama League Award e ai Tony Award. Dopo aver raggiunto una grandissima notorietà nella serie televisiva White Collar, Matt Bomer ha preso parte a numerosi film e serie di successo, come Chuck, la saga di Magic Mike, American Horror Story e Will & Grace. Ha ricevuto lodi per la sua interpretazione nel film TV The Normal Heart di Ryan Murphy, grazie a cui si è aggiudicato il Golden Globe per il miglior attore non protagonista in una serie e un Critics' Choice Awards, ricevendo inoltre la candidatura al Premio Emmy e al Satellite Award. La manifestazione, giunta alla settima edizione, si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell'entertainment VOD e televisivo.





