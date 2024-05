Secondo giorno di sciopero al Brotzu, sit in di infermieri e oss

"Basta sfruttare e demansionare infermieri e ostetriche per sopperire alla mancata assunzione degli operatori socio sanitari", "Se non si rispetta la nostra dignità non si rispetta il diritto alla salute pubblica", "I pazienti hanno diritto anche di notte alle assistenze di base".

Sono alcuni dei messaggi mostrati con cartelli colorati tenuti in mano dai partecipanti al sit in di Nursing Up davanti all'ospedale Brotzu di Cagliari in occasione della seconda giornata di sciopero proclamata dal sindacato per contestare la carenza di personale.

La richiesta: "Stop allo sfruttamento degli infermieri: assumere Oss subito". Non ancora in mano dei sindacati i numeri delle adesioni all'astensione dal lavoro: bisogna anche tenere conto del fatto che molti operatori sono stati precettati per garantire i servizi essenziali.

Video Cagliari, sciopero degli infermieri all'ospedale Brotzu

Dall'analisi di Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up, emerge la presenza di due soli infermieri in turno per oltre 20 pazienti, con un rapporto di 1:12, ben lontano dal rapporto ottimale di 1:6. "La criticità - spiega il sindacato - è massima nei reparti e nelle terapie intensive dove durante la notte l'oss non è presente e dove gli infermieri finiscono con lo svolgere il proprio ruolo e anche quello degli operatori socio sanitari. "Una situazione davvero drammatica - denuncia De Palma - Lo sciopero messo in atto è ad oggi l'unica strada possibile per raccontare alla collettività e alle istituzioni che non è questa la sanità che vogliamo e che gli infermieri sono essere umani oltre che professionisti".

