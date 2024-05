Arresto cardiaco in stazione a Cagliari, agente salva 20enne

Una ragazza di 20 anni colta da un arresto cardiaco è stata salvata da un poliziotto della Polfer mercoledì all'interno della stazione ferroviaria di Cagliari. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio. I poliziotti sono stati avvicinati da una passeggera che ha segnalato loro la presenza della giovane donna priva di sensi in un negozio della stazione.

Gli agenti hanno subito raggiunto l'esercizio e hanno trovato la ragazza stesa a terra priva di sensi. Alcune persone cercavano inutilmente di rianimarla. Non si percepiva il battito e aveva gli arti freddi. Il capo turno sovrintendente della polizia, responsabile del settore operativo del compartimento Polfer, dopo aver allontanato tutti i presenti, si è avvicinato alla ragazza e con l'aiuto di un altro agente e della donna che l'aveva inizialmente soccorsa, ha iniziato a praticare le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco.

Dopo diverse compressioni la 20enne si è ripresa, iniziando a respirare autonomamente ed è stata affidata poi alle cure del 118 che l'ha trasporta in ospedale.



