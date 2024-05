Cagliari, parcheggio viale La Plaia diventa capolinea bus green

Un'area in viale La Plaia da utilizzare come capolinea degli autobus di ultima generazione.

Ora c'è la delibera della Regione, sarà messa a disposizione del Comune di Cagliari.

La cessione sarà in comodato gratuito temporaneo. Il Ctm ha recentemente annunciato la riconversione del suo parco mezzi, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2026 una quota dell'80% di bus elettrici. A disposizione dell'ente un bando Pnrr da 108 milioni di euro.

Per raggiungere questo target si è resa necessaria la creazione di un nuovo capolinea dotato di un numero sufficiente di colonnine di ricarica, un sistema infrastrutturale non compatibile con la piazza Matteotti.

Per questo la giunta ha deliberato l'assegnazione a favore del Comune di Cagliari, in comodato d'uso gratuito della durata di dieci anni (eventualmente rinnovabili), dell'area adibita a parcheggio pubblico di auto situata tra la via Riva di Ponente e viale La Plaia. Uno spazio vicino anche alla nuova casa dello studente di viale La Plaia.

"Con questa delibera la Regione consente al Comune di Cagliari e al Ctm di portare avanti senza intoppi e senza aggravio di spesa il grande progetto di rinnovamento in chiave ecologica del parco mezzi attuale", osserva l'assessora dei Trasporti Barbara Manca.

"L'area, di notevole importanza per Cagliari, potrà essere in seguito convertita per altri usi una volta trasferito il terminal", spiega l'assessore degli Enti Locali, Francesco Spanedda.



